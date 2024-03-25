«Зенит» проведет товарищеский матч с «Црвеной Звездой» в июле

«Следующий матч “Црвены Звезды” и “Зенита” будет в первой половине июля. Отдельная игра или в рамках турнира? Посмотрим. Она состоится в Санкт-Петербурге», — приводит слова Терзича «Спорт-Экспресс».

В субботу, 23 марта, «Зенит» в гостях уступил «Црвене Звезде» в товарищеском матче со счетом 0:1. Игра прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде. Единственный мяч на 82-й минуте забил Никола Кнежевич. Встреча собрала около 40 тысяч болельщиков, включая приблизительно сотню фанатов из Санкт-Петербурга.