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Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Вратарь Антон Митрюшкин перейдет в «Локомотив» летом

Воспитанник «Спартака» в настоящий момент является голкипером клуба «Химки», выступающего в Первой лиге.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Чемпионат», 28-летний голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин подписал контракт с «Локомотивом». Митрюшкин перейдет в московский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Антон Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки» с лета 2022 года. В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов.

Ранее голкипер выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. В 2013 году Митрюшкин стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 500 тысяч евро.

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