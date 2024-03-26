Вратарь Антон Митрюшкин перейдет в «Локомотив» летом

Как сообщает «Чемпионат», 28-летний голкипер подмосковных «Химок» Антон Митрюшкин подписал контракт с «Локомотивом». Митрюшкин перейдет в московский клуб по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Антон Митрюшкин выступает за подмосковные «Химки» с лета 2022 года. В составе команды Антон уже успел провести 22 матча и пропустил 39 голов.

Ранее голкипер выступал за немецкие «Динамо» Дрезден и «Фортуну», швейцарский «Сьон», а также московский «Спартак» и дубль красно-белых. В 2013 году Митрюшкин стал победителем юношеского чемпионата Европы в составе сборной России.