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15:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Колосков: РПЛ не помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков категорично высказался об идее приглашения турецкого футбольного клуба «Фенербахче» в РПЛ. Об этом сообщает Sport24.

ФенербахчеПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

Ранее стало известно, что «Фенербахче» может выйти из числа участников чемпионата Турции после недавнего нападения на футболистов команды со стороны болельщиков «Трабзонспора». Клуб из Стамбула рассматривает варианты с переходом в лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то “Фенербахче”, который выгнали из Турции?! Какую-то команду выгнали, а мы должны ее подхватить? Думайте вообще! Какой будет имидж у РПЛ, если будем продвигать эту инициативу? Да и зачем, если это настоящее позорище. Поэтому, с моей точки зрения, тему приглашение “Фенербахче” в российский чемпионат обсуждать не стоит», — сказал Колосков.

В этом сезоне «Фенербахче» идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Турции, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.

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