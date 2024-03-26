Колосков: РПЛ не помойка, чтобы приглашать какой-то «Фенербахче»

Ранее стало известно, что «Фенербахче» может выйти из числа участников чемпионата Турции после недавнего нападения на футболистов команды со стороны болельщиков «Трабзонспора». Клуб из Стамбула рассматривает варианты с переходом в лиги Бельгии, Нидерландов, Испании, Франции и Италии.

«РПЛ что, помойка, чтобы приглашать какой-то “Фенербахче”, который выгнали из Турции?! Какую-то команду выгнали, а мы должны ее подхватить? Думайте вообще! Какой будет имидж у РПЛ, если будем продвигать эту инициативу? Да и зачем, если это настоящее позорище. Поэтому, с моей точки зрения, тему приглашение “Фенербахче” в российский чемпионат обсуждать не стоит», — сказал Колосков.