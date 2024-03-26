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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Геннадий Орлов: В России плохие тренеры на всех уровнях

Футбольный комментатор Геннадий Орлов на YouTube-канале «Такой футбол» высказался об уровне отечественных тренеров.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Тренеры нужны. У нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях. И те единицы. Ну вот Семак сейчас командой руководит, А до него, в “Зените”, кто тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чем-то говорит», — сказал Орлов.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством петербуржцы выиграл пять чемпионатов России подряд. В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на один балл.

До Семака последним российским тренером «Зенита» был Анатолий Давыдов в 2009 году.

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