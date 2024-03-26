Геннадий Орлов: В России плохие тренеры на всех уровнях

«Тренеры нужны. У нас плохие тренеры. Мы это не говорим. У нас плохие тренеры на всех уровнях. И те единицы. Ну вот Семак сейчас командой руководит, А до него, в “Зените”, кто тренировал и побеждал? Иностранцы. Ну, это же о чем-то говорит», — сказал Орлов.