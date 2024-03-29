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18:13 (мск), источник: Sportmail.ru

De Telegraaf: Промеса побрили налысо в тюрьме ОАЭ

Футболист находится в одной камере с как минимум 15 заключенными.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает нидерландское издание De Telegraaf, нападающий «Спартака» Квинси Промес был побрит налысо в соответствии с правилами тюремного комплекса Дубая.

По сведениям источника, все заключенные данной тюрьмы бреют голову налысо. Заключенные, отказывающиеся соблюдать это правило, сталкиваются в тюрьме с наказаниями, которые распространяется на все отделение. Нарушителям могут запретить на время совершать звонки и смотреть телевизор.

«Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире. Он находится там в камере, которая рассчитана на шесть человек, и вынужден спать на одной из трех двухъярусных кроватей. Помимо шести “счастливчиков”, у которых есть собственное место на кровати, на полу камеры спят ещё от 10 до 20 заключенных», — говорится в источнике.

Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата.

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