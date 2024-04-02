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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Судьям в России запретили работать с татуировками и пирсингом

Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом на видных местах.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

Как стало известно «Спорт-Экспресс», судьям направили уведомления о запрете обслуживать футбольные матчи с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо спрятать под экипировкой. Их не должны видеть футболисты, тренеры и болельщики.

Отмечается также, что арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Сергея Карасева назначили на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России. Для Карасева это уже третье назначение на игру между этими командами в текущем сезоне. 44-летний арбитр отработал два матча между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.

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