Судьям в России запретили работать с татуировками и пирсингом

Как стало известно «Спорт-Экспресс», судьям направили уведомления о запрете обслуживать футбольные матчи с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо спрятать под экипировкой. Их не должны видеть футболисты, тренеры и болельщики.

Отмечается также, что арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.