Судьям в России запретили работать с татуировками и пирсингом
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Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом на видных местах.
Российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом на видных местах.
Как стало известно «Спорт-Экспресс», судьям направили уведомления о запрете обслуживать футбольные матчи с «просматриваемыми элементами татуировок». Все татуировки необходимо спрятать под экипировкой. Их не должны видеть футболисты, тренеры и болельщики.
Отмечается также, что арбитрам напомнили о запрете работы в качестве судей, ассистентов, резервных, ВАР и АВАР с украшениями, пирсингом и ювелирными изделиями.
Ранее Сергея Карасева назначили на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России. Для Карасева это уже третье назначение на игру между этими командами в текущем сезоне. 44-летний арбитр отработал два матча между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.