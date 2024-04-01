Карасев назначен на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России
Сергей Карасев рассудит первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Спартак
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Сергей Карасев рассудит первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт РФС.
Матч состоится 3 апреля в Москве. Для Карасева это уже третье назначение на матч между этими командами в текущем сезоне. Ранее 44-летний арбитр отработал два матча между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.
Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. На VAR будут работать Павел Кукуян и Валерий Данченко.
Все судейские назначения на матчи Кубка России:
Путь РПЛ. ½ финала. Первые матчи
3 апреля (среда)
Путь регионов. ¼ финала. 2-й этап
2 апреля (вторник)
3 апреля (среда)
4 апреля (четверг)