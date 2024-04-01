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13:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Карасев назначен на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Сергей Карасев рассудит первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом». Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Спартак
ЗенитКубок России: результаты и календарь
Источник: РИА "Новости"

Матч состоится 3 апреля в Москве. Для Карасева это уже третье назначение на матч между этими командами в текущем сезоне. Ранее 44-летний арбитр отработал два матча между «Зенитом» и «Спартаком» в РПЛ.

Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко. На VAR будут работать Павел Кукуян и Валерий Данченко.

Все судейские назначения на матчи Кубка России:

Путь РПЛ. ½ финала. Первые матчи

3 апреля (среда)

  • «Балтика» — ЦСКА: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Сергей Лапочкин.
  • «Спартак» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Павел Кукуян; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.

Путь регионов. ¼ финала. 2-й этап

2 апреля (вторник)

  • «СКА-Хабаровск» — «Динамо»: судья — Сергей Цыганок, ассистенты судьи — Рустам Мухтаров, Сергей Каруненко; резервный судья — Иван Сиденков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Эдуард Малый.
  • «Химки» — «Ростов»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Александр Богданов; резервный судья — Антон Фролов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Николай Еремин; инспектор — Сергей Зуев.

3 апреля (среда)

  • «Урал» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Егор Болховитин, Андрей Веретешкин; резервный судья — Иван Абросимов; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гончар.

4 апреля (четверг)

  • «Ахмат» — «Оренбург»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Денис Березнов; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР— Владимир Москалев; инспектор — Андрей Бутенко.

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Карасев назначен на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России
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