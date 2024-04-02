Егор Титов назвал того, кто в «Спартаке» может заменить Промеса
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал футболиста красно-белых, который сможет заменить Квинси Промеса.
Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Егор Титов назвал футболиста красно-белых, который сможет заменить Квинси Промеса.
Егор Титов сказал, что надеется на дальнейший прогресс полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского, чтобы тот смог стать достойной заменой Квинси Промесу.
«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время Промеса в лице Зиньковского. Он и забивает, и отдает. Хотелось бы, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова РИА Новости.
27-летний Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2022 году. Футболист провел за красно-белых 65 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. На счету Зиньковского 4 матча за сборную России.
29 февраля Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата. В настоящий момент Промес находится в тюрьме в Аль-Авире.
«Спартак» после 21 тура РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.