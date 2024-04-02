Егор Титов назвал того, кто в «Спартаке» может заменить Промеса

Егор Титов сказал, что надеется на дальнейший прогресс полузащитника «Спартака» Антона Зиньковского, чтобы тот смог стать достойной заменой Квинси Промесу.

«Мне очень нравится Зиньковский. Он сильно прибавил. Я надеюсь, что не сразу, но мы увидим через какое-то время Промеса в лице Зиньковского. Он и забивает, и отдает. Хотелось бы, чтоб еще и были помощники, те же Соболев, Угальде», — приводит слова Титова РИА Новости.

27-летний Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2022 году. Футболист провел за красно-белых 65 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. На счету Зиньковского 4 матча за сборную России.

29 февраля Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата. В настоящий момент Промес находится в тюрьме в Аль-Авире.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240964&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.