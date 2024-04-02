Нигматуллин назвал кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал имена двух кандидатов, которые могли бы сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал имена двух кандидатов, которые могли бы сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».
«Надеюсь, что руководство “Спартака” примет единственное правильное решение и не будет опять брать тренера, который воспримет работу в клубе, как выход “из грязи в князи”. Хочется, чтобы это был квалифицированный тренер с опытом работы за границей и умеющий адаптироваться, потому что работать в России не так просто.
Конечно, хотелось бы, чтобы у «Спартака» был тренер-россиянин. Черчесов умеет достигать результатов и добиваться успеха — с этим не поспоришь. Я вижу его наряду с Карпиным в качестве достойного потенциального кандидата", — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.
По информации источника, совет директоров «Спартака» на заседании, которое прошло в середине марта не обсуждал отставку испанского специалиста. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков.