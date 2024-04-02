Нигматуллин назвал кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

«Надеюсь, что руководство “Спартака” примет единственное правильное решение и не будет опять брать тренера, который воспримет работу в клубе, как выход “из грязи в князи”. Хочется, чтобы это был квалифицированный тренер с опытом работы за границей и умеющий адаптироваться, потому что работать в России не так просто.