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14:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Нигматуллин назвал кандидатов на пост главного тренера «Спартака»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал имена двух кандидатов, которые могли бы сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера «Спартака».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Sport24

«Надеюсь, что руководство “Спартака” примет единственное правильное решение и не будет опять брать тренера, который воспримет работу в клубе, как выход “из грязи в князи”. Хочется, чтобы это был квалифицированный тренер с опытом работы за границей и умеющий адаптироваться, потому что работать в России не так просто.

Конечно, хотелось бы, чтобы у «Спартака» был тренер-россиянин. Черчесов умеет достигать результатов и добиваться успеха — с этим не поспоришь. Я вижу его наряду с Карпиным в качестве достойного потенциального кандидата", — приводит слова Нигматуллина Metaratings.ru.

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По информации источника, совет директоров «Спартака» на заседании, которое прошло в середине марта не обсуждал отставку испанского специалиста. «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка. Красно-белые отстают от лидирующего «Зенита» на девять очков.

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