Аршавин назвал тренера, который мог бы возглавить «Спартак»
При этом Андрей Аршавин выразил мнение, что «Спартак» уволит испанца Гильермо Абаскаля только по окончании сезона.
При этом Андрей Аршавин выразил мнение, что «Спартак» уволит испанца Гильермо Абаскаля только по окончании сезона.
Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас мог бы возглавить московский «Спартак». По мнению Андрея Аршавина, этим специалистом является Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов» и сборную России.
«Уволил бы я Абаскаля на месте руководителей “Спартака”? Я никогда не буду на месте руководителей “Спартака”. Но они дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, “Спартак” сейчас еще не нашел другого тренера. Интересно было бы увидеть Карпина в “Спартаке”? Да. Он единственный, кто может возглавить “Спартак” сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — цитирует Аршавина «Чемпионат».
«Спартак» после 21 тура РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.