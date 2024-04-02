Аршавин назвал тренера, который мог бы возглавить «Спартак»

«Уволил бы я Абаскаля на месте руководителей “Спартака”? Я никогда не буду на месте руководителей “Спартака”. Но они дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, “Спартак” сейчас еще не нашел другого тренера. Интересно было бы увидеть Карпина в “Спартаке”? Да. Он единственный, кто может возглавить “Спартак” сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — цитирует Аршавина «Чемпионат».