Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Динамо
11
Футбол. Кубок России
20:00
Химки
Ростов
Футбол. Зарубежный
21:30
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
21:30
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
21:45
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
21:45
Бернли
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
22:15
Вест Хэм
Тоттенхэм Хотспур
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.03
Локомотив
Краснодар
11
31.03
Рубин
Ахмат
21
31.03
Факел
Оренбург
00
30.03
Спартак
Урал
00
30.03
Балтика
Пари Нижний Новгород
20
30.03
Сочи
ЦСКА
22
30.03
Крылья Советов
Зенит
11
29.03
Динамо
Ростов
14
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
18:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин назвал тренера, который мог бы возглавить «Спартак»

При этом Андрей Аршавин выразил мнение, что «Спартак» уволит испанца Гильермо Абаскаля только по окончании сезона.

Спартак
РостовПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

Экс-футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас мог бы возглавить московский «Спартак». По мнению Андрея Аршавина, этим специалистом является Валерий Карпин, ныне возглавляющий «Ростов» и сборную России.

«Уволил бы я Абаскаля на месте руководителей “Спартака”? Я никогда не буду на месте руководителей “Спартака”. Но они дождутся конца сезона и, скорее всего, его уберут из клуба. Думаю, “Спартак” сейчас еще не нашел другого тренера. Интересно было бы увидеть Карпина в “Спартаке”? Да. Он единственный, кто может возглавить “Спартак” сейчас. Вариант с Карпиным лежит на поверхности для красно-белых. Кто еще может-то возглавить?» — цитирует Аршавина «Чемпионат».

«Спартак» после 21 тура РПЛ располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.

Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Российские гребцы отказались от участия в Олимпиаде
СКА выиграл суд у КХЛ по штрафу Ротенберга на 500 тысяч рублей
ЦСКА уже не будет прежним. Как изменится команда при Илье Воробьеве
Фильм с участием Конора Макгрегора побил рекорд по просмотрам
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь