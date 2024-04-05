Канищев назвал катастрофой российских игроков «Спартака»

3 апреля в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился 18-летний бразилец Педро. Первый мяч за «Спартак» забил пришедший в команду во время зимнего трансферного окна Манфред Угальде из Коста-Рики.

«У “Спартака” очень слабый подбор игроков, матч с “Зенитом” в Кубке России это еще раз показал. Это не “Спартак”. Все, кто бросаются в глаза, — иностранцы. Но тоже не всегда в хорошем смысле. Россияне, собранные в команде, — трагедия, катастрофа. “Спартак”, можно сказать, играл против “Зенита” вдесятером. Соболев непонятно, что делал на поле. Ему надо было белую футболку надеть — он играл за “Зенит”. Все, что шло к нему, от него отскакивало», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».