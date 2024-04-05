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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

Орлов: «Спартак» допустил большую политическую ошибку с Промесом

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказался о ситуации с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Один большой просчет в “Спартаке” допустили. Промес. Эта же история вся еще год назад началась, а “Спартак” держал Промеса, и он оставался их лучшим, главным игроком. Сейчас Промеса нет — и лидера не стало. Надо было кого-то другого искать и наигрывать. Это политическая ошибка руководства клуба. Соболев — хороший парень, боец, но не мастеровит. Не тянет он роль лидера атак. Пока Промес был, он давал результат. А сейчас — ба-бах — им нужно бороться за золото, а лидера-то в коллективе и нет», — цитирует Орлова корреспондент «Чемпионата».

29 февраля Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата. В настоящий момент Промес находится в тюрьме в Аль-Авире.

Геннадию Орлову 79 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

После 21 тура РПЛ лидирует «Зенит», на одно очко опережающий «Краснодар», на два — «Динамо». «Спартак» находится на шестом месте, уступая лидеру 9 очков.

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