Болельщики «Спартака» выбрали лучшего игрока марта
Победитель получил более половины голосов болельщиков.
Победитель получил более половины голосов болельщиков.
Пресс-служба «Спартака» опубликовала итоги голосования за звание лучшего игрока команды в марте.
Лучшим игроком месяца признан полузащитник Антон Зиньковский, набравший 52% голосов. Второе место занял сербский защитник Срджан Бабич (16%), третье — голкипер Александр Максименко (13%).
В марте Зиньковский принял участие в четырех матчах «Спартака» и отметился голом в игре Кубка России с «Оренбургом» (3:1).
27-летний Антон Зиньковский перешел в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2022 году. Футболист провел за красно-белых 66 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 8 результативных передач. На счету Зиньковского 4 матча за сборную России.
Недавно экс-капитан «Спартака» Егор Титов сказал, что надеется на дальнейший прогресс Антона Зиньковского, чтобы тот смог стать достойной заменой Квинси Промесу. 29 февраля лидер красно-белых Квинси Промес был задержан в ОАЭ при посадке на борт «Спартака». Команда провела в стране зимние сборы, но улетела в Россию уже без футболиста. По сообщению СМИ, Промеса могут экстрадировать в Нидерланды, где он заочно осужден на 7.5 лет по делу о контрабанде наркотиков и за нападение на двоюродного брата.
«Спартак» после 22 проведенных в Премьер-лиге матча располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 9 очков.