В «Спартаке» опровергли слухи об увольнении Абаскаля

Встреча «Спартака» и «Сочи» состоится 13 апреля.

Ранее в СМИ появились слухи, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В центральном матче 23-го тура чемпионата России красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Александр Соболев. Он забил два мяча после ошибки вратаря бело-голубых. В нескольких игровых моментах Лещук не смог зафиксировать мяч, чем и воспользовался Соболев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=1ba732e6f355531e&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241067" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Экс-игрок Зенита Владислав Радимов раскритиковал Лещука, назвав его слабым вратарем. А главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал игрока.