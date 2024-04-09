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14:18 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Спартаке» опровергли слухи об увольнении Абаскаля

Руководитель пресс-службы красно белых Дмитрий Зеленов отреагировал на слухи о том, что «Спартак» планирует уволить Гильермо Абаскаля до матча 24-го тура РПЛ с «Сочи».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Встреча «Спартака» и «Сочи» состоится 13 апреля.

Ранее в СМИ появились слухи, что «Спартак» близок к увольнению главного тренера Гильермо Абаскаля. Действующее трудовое соглашение испанского специалиста с красно-белыми рассчитано до июня 2025 года.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — приводит слова Зеленова «Чемпионат».

«Спартак» поднялся на шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. В центральном матче 23-го тура чемпионата России красно-белые обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дубль оформил нападающий Александр Соболев. Он забил два мяча после ошибки вратаря бело-голубых. В нескольких игровых моментах Лещук не смог зафиксировать мяч, чем и воспользовался Соболев.

Во время загрузки произошла ошибка.

Экс-игрок Зенита Владислав Радимов раскритиковал Лещука, назвав его слабым вратарем. А главный тренер «Динамо» Марцел Личка поддержал игрока.

«В раздевалке я всех поблагодарил. Сказал Лещуку, что в жизни не бывает все розовое. Да, два гола — вратарские, это были очень легкие мячи. Получилось, как получилось. Сегодня мы подарили два гола “Спартаку”. До первого гола у соперника не было моментов», — приводит слова Лички Sport24.

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