Текущие события
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Кубок России
19:30
ЦСКА
Балтика
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Барселона
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
15.04
Челси
Эвертон
60
Футбол. Зарубежный
15.04
Осасуна
Валенсия
01
Футбол. Зарубежный
15.04
Аталанта
Верона
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения

Полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал увольнение Гильермо Абаскаля с поста главного тренера команды.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — написал Зобнин в одной из социальных сетей.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от занимающего последнее место в турнирной таблице «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Красно-белые проиграли матч со счетом 0:1.

Завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге красно-белым предстоит провести ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. К матчу Кубка России команду будет готовить Владимир Слишкович.

​​Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 35-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.

«Спартак» после 23 проведенных матчей набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Во время загрузки произошла ошибка.


Читайте также от «Спорт Mail.ru»
Царукян прокомментировал отказ от реванша с Махачевым
Роналду дисквалифицируют в Саудовской Аравии на два матча
Тимур Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет
Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь