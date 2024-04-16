Зобнин обратился к Абаскалю после увольнения

«Спасибо за совместную работу и доверие, тренер», — написал Зобнин в одной из социальных сетей.

«Спартак» объявил об увольнении Абаскаля 14 апреля, на следующий день после дня рождения испанца и поражения от занимающего последнее место в турнирной таблице «Сочи» в 24-м туре РПЛ. Красно-белые проиграли матч со счетом 0:1.

Завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге красно-белым предстоит провести ответный матч полуфинала плей-офф Пути РПЛ Кубка России против «Зенита». Первая встреча, состоявшаяся в Москве 3 апреля, завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1. К матчу Кубка России команду будет готовить Владимир Слишкович.

​​Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале прошлого года испанец продлил контракт с «красно‑белыми» до лета 2025 года. В прошлом сезоне 35-летний специалист привел команду к бронзовым медалям чемпионата России.

«Спартак» после 23 проведенных матчей набрал 35 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241041&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.