Тимур Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет

В центральном матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» на домашнем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2. После этой победы сине-бело-голубые оторвались от идущего на втором месте в турнирной таблице «Краснодара» на четыре очка.

«Ивич — тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: “Окей”. Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.



Чтобы понять, насколько этому “Краснодару” нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке», — сказал Тимур Гурцкаяна на YouTube-канале «Это футбол, брат!» в выпуске «Итоги».

13 марта «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством 46-летнего специалиста «Краснодар» провел 48 матчей, в которых одержал 27 побед, 11 встреч свел вничью и в 10 проиграл.

На следующий день стало известно, что Мурад Мусаев вновь возглавит «быков» до конца сезона. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.