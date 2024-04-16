Тимур Гурцкая: Мусаев для «Краснодара» не авторитет
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал возвращение на пост главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева.
В центральном матче 24-го тура РПЛ «Краснодар» на домашнем поле проиграл «Зениту» со счетом 1:2. После этой победы сине-бело-голубые оторвались от идущего на втором месте в турнирной таблице «Краснодара» на четыре очка.
«Ивич — тренер-диктатор, который имел беспрецедентный авторитет в раздевалке. Вдруг приходит другой парень, который что-то говорит. Игроки такие: “Окей”. Мусаев для этой команды не авторитет. И не будет им.
Чтобы понять, насколько этому “Краснодару” нужен тренер, мне бы хотелось, чтобы клуб оставил всех игроков и Мусаева. Они не будут в пятерке», — сказал Тимур Гурцкаяна на YouTube-канале «Это футбол, брат!» в выпуске «Итоги».
13 марта «Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем, который возглавлял команду с января 2023 года. Под руководством 46-летнего специалиста «Краснодар» провел 48 матчей, в которых одержал 27 побед, 11 встреч свел вничью и в 10 проиграл.
На следующий день стало известно, что Мурад Мусаев вновь возглавит «быков» до конца сезона. Мусаев работал в системе «Краснодара» с 2005 по 2021 год. С июня 2020 года по апрель 2021-го был главным тренером команды. С 2021 по 2024 год Мусаев возглавлял азербайджанский «Сабах». В сезоне-2022/23 команда стала серебряным призером национального чемпионата.