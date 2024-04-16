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13:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Двое россиян номинированы на премию лучшему молодому футболисту

Принадлежащие московскому «Локомотиву» футболисты попали в список из номинантов на премию Golden Boy.

Крылья Советов
ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщается на официальном сайте премии Golden Boy, 19-летние Сергей Пиняев и Никита Салтыков входят в число 100 претендентов на премию лучшему молодому игроку года в Европе. На премию Golden Boy претендуют футболисты, родившиеся в 2004 году или позднее, а также выступающие в одной из 25 лучших лиг УЕФА.

Полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков занимает 62-е место в рейтинге, атакующий игрок «Локомотива» Сергей Пиняев — 78-е.

Сергей Пиняев перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года из самарских «Крылья Советов». В сезоне-2023/24 он отметился 3 голами и 4 ассистами в РПЛ. Пиняев провел 6 матчей за сборную России, а в марте 2023 года забил гол в товарищеском матче против сборной Ирака.

Никита Салтыков выступает за «Крылья Советов». В этом сезоне на его счету 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в Российской Премьер-лиге. В январе 2024 года стало известно, что Салтыков переходит в «Локомотив», но будет играть за «железнодорожников» только с лета, а сезон-2023/24 полузащитник доиграет в клубе из Самары.

Модель Golden Boy Index оценивает выступления футболистов в период с 3 октября 2023 года по 27 марта 2024 года. Рейтинг будут обновлять ежемесячно до октября, когда и будет вручен приз. На данный момент в пятерку лучших входят Ламин Ямаль («Барселона»), Жоау Невеш («Бенфика»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») и Лени Йоро («Лилль»).

Премия Golden Boy была учреждена главным редактором итальянской газеты Tuttosport в 2003 году. Первым обладателем стал Рафаэл ван дер Варт из «Аякса». В последние годы ее обладателями становились Эрлинг Холанд (2020), Педри (2021), Гави (2022) и Джуд Беллингем (2023).

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