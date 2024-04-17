Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Оренбург
Динамо
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Реал
Футбол. Еврокубки
16.04
Боруссия Д
Атлетико
42
Футбол. Еврокубки
16.04
Барселона
ПСЖ
14
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
14.04
Крылья Советов
Рубин
20
14.04
Факел
Ростов
01
14.04
Урал
Динамо
21
14.04
Оренбург
Пари Нижний Новгород
31
13.04
Локомотив
ЦСКА
33
13.04
Краснодар
Зенит
12
13.04
Ахмат
Балтика
17
13.04
Сочи
Спартак
10
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
09:58 (мск), источник: Sportmail.ru

«На каком языке им кричать?». Вратарь «Зенита» — о легионерах

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью клубной пресс-службе рассказал о сложностях коммуникации с защитниками-легионерами во время матчей.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Не возникает ли проблем с руководством на поле защитниками, среди которых зачастую бразильцы, серб и русский? В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — ​на русском, португальском или английском. Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле», — сказал Кержаков.

За первую команду «Зенита» заявлены семь номинальных защитников, из которых лишь двое владеют русским языком — россиянин Вячеслав Караваев и казахстанец Нуралы Алип. Также в линии обороны петербуржцев играют бразильцы Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Нино и Родригао, а также серб Страхиня Эракович.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. У петербуржцев самая надежная оборона в чемпионате России — за 23 тура они пропустили всего 20 мячей.

Сегодня «Зенит» дома сыграет со «Спартаком» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
1:2
Первый тайм: 1:0
Зенит
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь