«На каком языке им кричать?». Вратарь «Зенита» — о легионерах
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью клубной пресс-службе рассказал о сложностях коммуникации с защитниками-легионерами во время матчей.
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков в интервью клубной пресс-службе рассказал о сложностях коммуникации с защитниками-легионерами во время матчей.
«Не возникает ли проблем с руководством на поле защитниками, среди которых зачастую бразильцы, серб и русский? В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — на русском, португальском или английском. Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле», — сказал Кержаков.
За первую команду «Зенита» заявлены семь номинальных защитников, из которых лишь двое владеют русским языком — россиянин Вячеслав Караваев и казахстанец Нуралы Алип. Также в линии обороны петербуржцев играют бразильцы Дуглас Сантос, Марио Фернандес, Нино и Родригао, а также серб Страхиня Эракович.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая идущий вторым «Краснодар» на четыре очка. У петербуржцев самая надежная оборона в чемпионате России — за 23 тура они пропустили всего 20 мячей.
Сегодня «Зенит» дома сыграет со «Спартаком» в ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. Начало матча — в 19:30 мск.