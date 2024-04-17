«На каком языке им кричать?». Вратарь «Зенита» — о легионерах

«Не возникает ли проблем с руководством на поле защитниками, среди которых зачастую бразильцы, серб и русский? В предыдущих сезонах у меня была пара моментов, когда нужно подсказать, а я впадаю в ступор. Не могу сразу сообразить, на каком языке кричать — ​на русском, португальском или английском. Однажды мяч от нашего игрока уходил за лицевую, а Дуглас думал, что от соперника. Я должен был сказать, чтобы он играл, но слова застряли в горле», — сказал Кержаков.