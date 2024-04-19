Экс-игрок «Зенита» рассказал про пятикратные премиальные за победу

«Как “Спартак” на “Петровском” разгромили, прекрасно помню. Кержаков был травмирован, я вышел в центре нападения и уже на 16-й минуте забил. Миллер после победы зашел в раздевалку с кричалкой: “Сине-бело-голубые, хэй-хэй!” Может, не каждый раз, но, когда “Спартак” обыграли, было именно так. Изначально нам полагалась премия в двойном размере. Но тут ребята увидели Алексея Борисовича, заголосили: “Давайте пятерные! Счет-то 5:0…” Он даже не удивился: “Хорошо”.



Еще больше заработали, когда в финале Кубка победили “Сибирь”. Накануне расклад был такой: если играешь или выходишь на замену, получаешь 100 тыс. долларов. Остаешься в запасе — 70. Меня после матча забрали на допинг-контроль. Лето, жара, быстро не отстреляешься. В раздевалку вернулся, когда ребята уже переоделись, стояли возле автобуса. Подхожу, один из них произносит с усмешкой: “Макс, вот вышел ты на поле во втором тайме. Бегал, падал, корячился — получил сто процентов премиальных. А кто-то просто на скамеечке посидел — и ему дали столько же”.



Оказывается, после игры туда зашел радостный Алексей Борисович и объявил: “Сегодня двойные! Всем!” Включая тех, кто был в заявке. Это значит, каждому — по 200 тыс. долларов», — рассказал Канунников.