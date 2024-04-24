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19:04 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболисты «Динамо» на выезде обыграли «Оренбург»

В Оренбурге прошел перенесенный матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Оренбург
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Футболисты московского «Динамо» в гостях со счетом 2:1 обыграли «Оренбург» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги.

В составе победителей отличились Константин Тюкавин и камерунец Николя Муми Нгамале. Единственный мяч «Оренбурга» был забит аргентинцем Брайаном Мансильей.

Игры 21-го тура РПЛ проходят с 24 по 25 апреля из-за переноса, связанного с проведением выборов президента России.

«Динамо» и «Оренбург» провели второй матч за неделю. 17 апреля бело-голубые также одержали гостевую победу со счетом 4:2 в матче первого этапа ½ финала Пути регионов Кубка России. Матч первого круга Российской Премьер-лиги между этими командами состоялся в ноябре и завершился победой «Динамо» со счетом 2:0.

«Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» на два очка, а от «Зенита» — на шесть. Эти команды проводят свои матчи 21-го тура также 24 апреля. «Краснодар» принимает дома калининградскую «Балтику», а «Зенит» — казанский «Рубин».

Во время загрузки произошла ошибка.
Оренбург
1:2
Первый тайм: 0:0
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