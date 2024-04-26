Ларин: Глушенков достиг уровня основного состава «Барселоны»
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков мог бы играть в «Барселоне». Об этом сообщает «Матч ТВ».
Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что нападающий «Локомотива» Максим Глушенков мог бы играть в «Барселоне». Об этом сообщает «Матч ТВ».
24-летний футболист является воспитанником «Чертаново» и с 2016 по 2018 год выступал за команду в ПФЛ и ФНЛ.
«Когда он был в школе “Чертаново”, то он играл и “ложной девяткой”, и “девяткой”, и “десяткой”, и на фланге. Но мое мнение: “ложная девятка” — самое оптимальное. В “Чертаново” это было сочетание с Владиславом Сарвели, который сейчас тоже в “Локомотиве” находится.
Первый раз я сказал о том, что Максим — игрок уровня “Барселоны” минут на 15, где‑то в начале 2020 года. Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава “Барселоны”. Надо мной можно смеяться, но я такого мнения. Думаю, это самый сильный российский футболист.
Для российского футбола было бы принципиально, чтобы лучшим игроком сезона признали российского футболиста. Может быть, это был бы не Глушенков, а условный Тюкавин. Но это два самых ярких футболиста в сезоне, и было бы здорово, если их признают», — сказал Ларин.
Глушенков перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года. В этом сезоне он провел за «железнодорожников» 33 матча, в которых забил 8 мячей и сделал 17 результативных передач.