Ларин: Глушенков достиг уровня основного состава «Барселоны»

«Когда он был в школе “Чертаново”, то он играл и “ложной девяткой”, и “девяткой”, и “десяткой”, и на фланге. Но мое мнение: “ложная девятка” — самое оптимальное. В “Чертаново” это было сочетание с Владиславом Сарвели, который сейчас тоже в “Локомотиве” находится.



Первый раз я сказал о том, что Максим — игрок уровня “Барселоны” минут на 15, где‑то в начале 2020 года. Сейчас я думаю, что это игрок стартового состава “Барселоны”. Надо мной можно смеяться, но я такого мнения. Думаю, это самый сильный российский футболист.



Для российского футбола было бы принципиально, чтобы лучшим игроком сезона признали российского футболиста. Может быть, это был бы не Глушенков, а условный Тюкавин. Но это два самых ярких футболиста в сезоне, и было бы здорово, если их признают», — сказал Ларин.