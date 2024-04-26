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08:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер ЦСКА Федотов: дерби со «Спартаком» точно не было скучным

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Впервые с октября 2003 года московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершилась без голов. С тех пор команды провели между собой 49 матчей во всех турнирах, в которых был забит как минимум один мяч.

«Если убрать счет 0:0, то дерби точно не было скучным. Футбол, конечно, прекрасен голами, но есть множество других элементов. Например, чистые, красивые, мужские единоборства, которых сегодня было немало. Большую часть времени футболисты играют без мяча, и это важнейший элемент футбола. Подстроиться, грамотно открыться, создать пространство — тоже футбол. Но про мяч, который нужно забивать в ворота, тоже не забываем», — сказал Федотов на послематчевой пресс-конференции.

Клубы провели 66‑е дерби в истории чемпионатов России. В активе ЦСКА 26 побед, 23 раза победу одержал «Спартак», еще 17 игр завершились вничью.

ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 12 очков. В следующем туре армейцы на выезде сыграют с «Балтикой». Встреча пройдет в воскресенье, 28 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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