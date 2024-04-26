«Спартак» лидирует по очкам с командами из первой половины РПЛ

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Накануне красно-белые поделили очки с ЦСКА (0:0) в центральном матче перенесенного 21-го тура РПЛ.

После 25 сыгранных матчей в активе «Спартака» 39 очков, 19 из которых были набраны в матчах с командами из первой восьмерки. Они выиграли обе встречи у «Динамо» (1:0, 2:1) и «Ростова» (2:1, 5:1), один раз обыграли «Крылья Советов» (3:0), а также поделили очки с «Зенитом» (0:0), «Локомотивом» (1:1) и с ЦСКА (2:2) в первом круге.

Из 12 матчей с командами из первой половины таблицы РПЛ «Спартак» проиграл лишь три — дома «Зениту» (1:3), а также на выезде «Краснодару» (0:2) и «Крыльям Советов» (0:4). Все эти поражения произошли еще в первой трети чемпионата.

Кроме того, «Спартак» не проигрывает в последних 12 матчах в РПЛ против московских команд. Это лучшая серия клуба с 2007 года, когда у красно-белых завершилась серия из 14 московских дерби подряд без поражений.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В следующем туре команда Владимира Слишковича дома сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 28 апреля.