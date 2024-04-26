В РФС объяснили, почему не был перенесен матч «Ахмат» — «Сочи»

В день игры у 14 игроков «Сочи» появились симптомы пищевого отравления. Проблемы со здоровьем начались после обеда в одном из отелей Грозного. Также на плохое самочувствие пожаловались пять представителей персонала клуба. Клуб обратился в РФС с просьбой о переносе матча.

«Обращение “Сочи” с просьбой перенести матч было. Отказались перенести, потому что есть регламент соревнований. Форс-мажор — это все что угодно, если форс-мажор, то нужно предоставить документы, должно быть обращение лиги в РФС, тогда можно говорить о дальнейших шагах. “Сочи” просил, но не предоставил документы, от лиги обращения не было. В “Сочи” сообщили, что игроки плохо себя чувствуют, но, видимо, поправились или нашли тех, кто неплохо себя чувствуют, но документов нет», — сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Главный тренер «Сочи» Роберто Морено был вынужден вставить на матч с «Ахматом» неосновной состав. В итоге команда минимально уступила прямому конкуренту в борьбе за сохранение прописки в РПЛ. Для «Сочи» это поражение стало первым в весенней части чемпионата.

За пять туров до конца чемпионата «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на пять туров. В следующем туре команда дома сыграет с воронежским «Факелом». Встреча пройдет в понедельник, 29 апреля.

«Ахмат» благодаря победе покинул зону вылета и поднялся на 12-ю строчку. Следующий матч грозненцы проведут в воскресенье, 28 апреля, дома против «Пари НН».