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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

Салихова: для ЦСКА ничья — успех, для «Спартака» — провал"

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала результат вчерашнего матча красно-белых против ЦСКА (0:0). Об этом сообщает Sport24.

ЦСКА
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«Для Федотова, учитывая последние трансферные окна ЦСКА и состав футболистов, который был в его распоряжении на дерби, ничья — отличный результат. А для “Спартака” — провал. Забавно, что медиа “Спартака” выискивает рекорды в каждой ничьей. Оказывается, это лучшая подобная серия клуба за последние 17 лет. Радует позитивный настрой, пять баллов за старание! Видимо, наняли специального человека, который в каждой игре ищет рекорды. Клеркам главное отчетность не испортить, а поводы всегда найдутся», — сказала Салихова.

«Спартак» продлил свою беспроигрышную серию против московских команд в РПЛ до 12 матчей. Это лучшая серия клуба с 2007 года, когда у красно-белых завершилась серия из 14 московских дерби подряд без поражений.

Кроме того, впервые с октября 2003 года московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершилась без голов. С тех пор команды провели между собой 49 матчей во всех турнирах, в которых был забит как минимум один мяч.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В следующем туре команда Владимира Слишковича дома сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 28 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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