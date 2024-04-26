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11:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Аршавин оценил нулевую ничью в дерби «Спартак» — ЦСКА

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от центрального матча 21-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (0:0). Об этом сообщает РБК.

ЦСКА
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

«Первый тайм скучноват. Но в целом мне игра — нормально. Во-втором тайме скорости стало выше, борьбы больше, возникали полумоменты. Борьба была, желание было, никто не отсиживался в обороне. Хорошо играла оборона ЦСКА. Практически всегда справлялась, а когда не справлялась — фолили. Хесус Медина провел не свой лучший матч, поэтому не было много опасных моментов или проникающих передач. “Спартак” играл организованно, в обороне надежно. Были бы чуть удачливее, то может быть и забили бы», — сказал Аршавин.

Впервые с октября 2003 года московское дерби между ЦСКА и «Спартаком» завершилась без голов. С тех пор команды провели между собой 49 матчей во всех турнирах, в которых был забит как минимум один мяч.

Красно-белые продлили свою беспроигрышную серию против московских команд в РПЛ до 12 матчей. Это лучшая серия клуба с 2007 года, когда у них завершилась серия из 14 московских дерби подряд без поражений.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков. В следующем туре команда Владимира Слишковича дома сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 28 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.
ЦСКА
0:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
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