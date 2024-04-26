Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела»

«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении на странице «Факела» в VK.

Ташуев покинул пост по семейным обстоятельствам.

«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в “Факеле”. Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева пресс-служба команды.

65-летний специалист возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В начале апреля клуб сообщил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым. Ранее в России он возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.

В перенесенном матче 21-го тура РПЛ воронежский клуб на своем поле 25 апреля уступил самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:1. «Факел» идет на серии из четырех поражений.

«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре воронежский клуб сыграет в гостях против «Сочи» 29 апреля.