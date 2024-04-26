Сергей Ташуев покинул пост главного тренера «Факела»
Воронежский футбольный клуб «Факел» сообщил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева.
Воронежский футбольный клуб «Факел» сообщил об отставке главного тренера команды Сергея Ташуева.
«Мы искренне благодарим Сергея Абуезидовича за вклад в развитие клуба и желаем ему дальнейших успехов», — говорится в сообщении на странице «Факела» в VK.
Ташуев покинул пост по семейным обстоятельствам.
«Благодарю руководство, игроков и, конечно же, замечательных воронежских болельщиков за то время, что я провел в “Факеле”. Это был хороший опыт для нас всех. К сожалению, в данной ситуации сейчас мне нужно быть дома. От всей души желаю клубу продолжать развиваться по всем направлениям», — приводит слова Ташуева пресс-служба команды.
65-летний специалист возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. В начале апреля клуб сообщил о продлении контракта с Сергеем Ташуевым. Ранее в России он возглавлял грозненский «Ахмат», «Краснодар», «Спартак» из Нальчика, краснодарскую «Кубань», махачкалинский «Анжи» и ряд других команд.
В перенесенном матче 21-го тура РПЛ воронежский клуб на своем поле 25 апреля уступил самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:1. «Факел» идет на серии из четырех поражений.
«Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре воронежский клуб сыграет в гостях против «Сочи» 29 апреля.