Игорь Черевченко стал главным тренером воронежского «Факела»

В тренерский штаб «Факела» вернулся Валерий Климов, который работал ассистентом главного тренера с 2022 по 2023 год. Климов присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.

«Факел» занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ с 26 набранными очками после 25 проведенных игр. Воронежский клуб опережает идущий на 13-м месте «Оренбург» лишь по дополнительным показателям. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.