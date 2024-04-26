Игорь Черевченко стал главным тренером воронежского «Факела»
26 апреля Сергей Ташуев покинул пост наставника воронежской команды по семейным обстоятельствам.
26 апреля Сергей Ташуев покинул пост наставника воронежской команды по семейным обстоятельствам.
Как сообщает пресс‑служба футбольного клуба, Игорь Черевченко назначен главным тренером воронежского «Факела».
В тренерский штаб «Факела» вернулся Валерий Климов, который работал ассистентом главного тренера с 2022 по 2023 год. Климов присоединился к Вячеславу Молчанову, Алексею Ребко, Михаилу Смирнову, Владимиру Сычёву и Дмитрию Сорокину.
«Факел» занимает 11‑е место в турнирной таблице РПЛ с 26 набранными очками после 25 проведенных игр. Воронежский клуб опережает идущий на 13-м месте «Оренбург» лишь по дополнительным показателям. 13-е и 14-е места по итогам сезона попадают в зону стыковых матчах. Этим командам предстоит побороться за право сохранения прописки в сильнейшем футбольном дивизионе России с третьей и четвертой командами Первой лиги.
49-летний Игорь Черевченко ранее возглавлял московский «Локомотив», калининградскую «Балтику», тульский «Арсенал», подмосковные «Химки», а последним его местом работы был таджикистанский «Истиклол».