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09:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«Уволить могут в любой момент». Семак — о новом контракте с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал достигнутую договоренность о продолжении работы в клубе. Об этом сообщает пресс-служба петербуржцев.

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Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг с 48-летним специалистом принципиальной о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до 2030 года.

«Естественно, это отражает доверие клуба к тренерскому штабу, к тому пути, который мы выбрали. Значит, есть понимание тех вопросов, проблем, сложностей, которые у нас есть. Они у всех бывают. Безусловно, невозможно у всех выигрывать. Та работа, которая проводится, устраивает руководство. Безусловно, для нас, тренеров, приятно такое доверие. По поводу разговоров — я уже здесь шесть лет, разговоры ежегодно возникают. Абсолютно ничего не меняется. Одна-вторая игра — и сразу же разговоры. Думаю, в любой команде, которая борется за самые высокие места, такая участь тренеров.

По поводу контрактов — уважение приятно, но все мы прекрасно понимаем, что есть цели, задачи, которые стоят и перед клубом, и перед тренерским штабом. В зависимости от этих целей выстраивается работа. Если она не устраивает, неважно, какой срок контракта. Не имеет это никакого значения. Работа тренера такая, что главный тренер в любой момент может уйти в отставку или его могут уволить. И не только по спортивным результатам. Руководители принимают решения. В данном случае мы, подчиненные, стараемся делать свою работу хорошо», — сказал Семак.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга пять раз становился чемпионом России, выигрывал Кубок России и четыре раза завоевывал Суперкубок страны.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, имея равное количество очков с «Краснодаром» и опережая его по дополнительным показателям. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в понедельник, 6 мая, на выезде против «Факела».

Во время загрузки произошла ошибка.
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Первый тайм: 0:0
Зенит
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