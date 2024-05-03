«Уволить могут в любой момент». Семак — о новом контракте с «Зенитом»

«Естественно, это отражает доверие клуба к тренерскому штабу, к тому пути, который мы выбрали. Значит, есть понимание тех вопросов, проблем, сложностей, которые у нас есть. Они у всех бывают. Безусловно, невозможно у всех выигрывать. Та работа, которая проводится, устраивает руководство. Безусловно, для нас, тренеров, приятно такое доверие. По поводу разговоров — я уже здесь шесть лет, разговоры ежегодно возникают. Абсолютно ничего не меняется. Одна-вторая игра — и сразу же разговоры. Думаю, в любой команде, которая борется за самые высокие места, такая участь тренеров.



По поводу контрактов — уважение приятно, но все мы прекрасно понимаем, что есть цели, задачи, которые стоят и перед клубом, и перед тренерским штабом. В зависимости от этих целей выстраивается работа. Если она не устраивает, неважно, какой срок контракта. Не имеет это никакого значения. Работа тренера такая, что главный тренер в любой момент может уйти в отставку или его могут уволить. И не только по спортивным результатам. Руководители принимают решения. В данном случае мы, подчиненные, стараемся делать свою работу хорошо», — сказал Семак.