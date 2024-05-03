Ташуев: Семак может проиграть один чемпионат — что такого-то

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Ранее стало известно, что «Зенит» достиг с 48-летним специалистом принципиальной договоренности о подписании нового соглашения, которое будет рассчитано до 2030 года.

— «Зенит» продлил контракт с Семаком до 2030 года. Если он его отработает, будет в команде двенадцать лет.

— Меня спрашивают: «Вот, Семак не станет чемпионом». Отвечаю: «Вы что, обалдели? Человек выиграл пять чемпионатов подряд, с какого перепугу он должен выигрывать каждый год?» Семак абсолютно нормально работает. Человек может проиграть один чемпионат — что такого-то? — приводит слова бывшего главного тренера «Факела» Sports.ru.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга пять раз подряд стал чемпионом РПЛ, выиграл Кубок страны и четыре раза завоевал Суперкубок России.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, имея равное количество очков с «Краснодаром» и опережая его по дополнительным показателям. Следующий матч сине-бело-голубые проведут в понедельник, 6 мая, на выезде против «Факела». А «Краснодар» в субботу, 4 мая, на домашней арене встретится с «Ахматом».