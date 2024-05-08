Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле

В минувшем месяце Тюкавин провел пять матчей в РПЛ, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. 21-летний нападающий стал первым игроком, который признавался игроком месяца дважды в рамках одного сезона. Первую награду он получил за ноябрь-декабрь.

Тюкавин получил 37,82% голосов болельщиков, а также три голоса от экспертов (Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Олег Корнаухов). При этом все голоса комментаторов получил 19-летний нападающий «Балтики» Данила Козлов, который отметился дублем в ворота «Краснодара» и добавил к нему еще две голевые передачи.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-41922026&hd=2&id=456247250&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Тюкавина и Козлова на эту награду претендовали Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов») и Максим Глушенков («Локомотив»).

В этом сезоне Тюкавин провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступает только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 16 голов.