Константин Тюкавин признан лучшим игроком РПЛ в апреле
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку апреля в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин стал обладателем награды лучшему игроку апреля в РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.
В минувшем месяце Тюкавин провел пять матчей в РПЛ, забил четыре мяча и отметился одной результативной передачей. 21-летний нападающий стал первым игроком, который признавался игроком месяца дважды в рамках одного сезона. Первую награду он получил за ноябрь-декабрь.
Тюкавин получил 37,82% голосов болельщиков, а также три голоса от экспертов (Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Олег Корнаухов). При этом все голоса комментаторов получил 19-летний нападающий «Балтики» Данила Козлов, который отметился дублем в ворота «Краснодара» и добавил к нему еще две голевые передачи.
Помимо Тюкавина и Козлова на эту награду претендовали Джон Кордоба («Краснодар»), Роналдо («Ростов») и Максим Глушенков («Локомотив»).
В этом сезоне Тюкавин провел 27 матчей в РПЛ, в которых забил 14 мячей и сделал восемь голевых передач. В списке лучших бомбардиров РПЛ он уступает только нападающему «Зенита» Матео Кассьерре, на счету которого 16 голов.
«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Зенита» на один балл. Следующий матч команда Марцела Лички проведет в субботу, 11 мая, на выезде против «Балтики».