Текущие события
Футбол. Первая лига
17:00
Алания
Родина
Футбол. Первая лига
18:00
Сокол
Черноморец
Футбол. Первая лига
19:00
КАМАЗ
Енисей
Футбол. Первая лига
19:30
Динамо Мх
Химки
Футбол. Еврокубки
19:45
Брюгге
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Бавария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
6.05
ЦСКА
Рубин
6.05
Локомотив
Ростов
6.05
Факел
Зенит
6.05
Урал
Балтика
5.05
Пари Нижний Новгород
Спартак
5.05
Динамо
Сочи
4.05
Краснодар
Ахмат
4.05
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
15:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о судействе

КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на два матча условно за его высказывания о судействе. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Балтика
УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В 27-м туре РПЛ «Балтика» на выезде уступила «Уралу» (1:2), пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте. После матча Игнашевич раскритиковал работу судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым, назвав судейство в этой встрече позорным.

«Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою функцию. Оскорбление в том, что было указано, что действия именно позорные, антиморальные и не соответствуют нормам поведения. Мы наказывали Дмитрия Баринова за подобные высказывания. Выражение “позорное судейство” является оскорблением в отношении официальных лиц матча.

Игнашевич принял участие в заседании по ВКС вместе с юристом. Он сразу извинился и указал, что был высокий градус матча. Более того, мы получили письмо с извинениями за его подписью. Он не является рецидивистом. Наказание — два матча (дисквалификации) условно и штраф 200 тыс. рублей, испытательный срок — шесть месяцев. Штраф может быть оспорен», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на два очка. Следующий матч команда Сергея Игнашевича проведет в субботу, 11 мая, дома против «Динамо».

Во время загрузки произошла ошибка.


Урал
2:1
Первый тайм: 1:1
Балтика
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь