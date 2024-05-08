Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о судействе
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на два матча условно за его высказывания о судействе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Балтики» Сергея Игнашевича на два матча условно за его высказывания о судействе. Об этом сообщает «Матч ТВ».
В 27-м туре РПЛ «Балтика» на выезде уступила «Уралу» (1:2), пропустив решающий гол на пятой добавленной минуте. После матча Игнашевич раскритиковал работу судейской бригады во главе с Сергеем Ивановым, назвав судейство в этой встрече позорным.
«Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою функцию. Оскорбление в том, что было указано, что действия именно позорные, антиморальные и не соответствуют нормам поведения. Мы наказывали Дмитрия Баринова за подобные высказывания. Выражение “позорное судейство” является оскорблением в отношении официальных лиц матча.
Игнашевич принял участие в заседании по ВКС вместе с юристом. Он сразу извинился и указал, что был высокий градус матча. Более того, мы получили письмо с извинениями за его подписью. Он не является рецидивистом. Наказание — два матча (дисквалификации) условно и штраф 200 тыс. рублей, испытательный срок — шесть месяцев. Штраф может быть оспорен», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
«Балтика» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на два очка. Следующий матч команда Сергея Игнашевича проведет в субботу, 11 мая, дома против «Динамо».