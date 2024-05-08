Игнашевич получил условную дисквалификацию за слова о судействе

«Речь идет о публичном оскорблении людей, которые выполняют свою функцию. Оскорбление в том, что было указано, что действия именно позорные, антиморальные и не соответствуют нормам поведения. Мы наказывали Дмитрия Баринова за подобные высказывания. Выражение “позорное судейство” является оскорблением в отношении официальных лиц матча.



Игнашевич принял участие в заседании по ВКС вместе с юристом. Он сразу извинился и указал, что был высокий градус матча. Более того, мы получили письмо с извинениями за его подписью. Он не является рецидивистом. Наказание — два матча (дисквалификации) условно и штраф 200 тыс. рублей, испытательный срок — шесть месяцев. Штраф может быть оспорен», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.