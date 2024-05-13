Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов
Стали известны подробности разговора главы «Газпрома» с игроками «Зенита».
Стали известны подробности разговора главы «Газпрома» с игроками «Зенита».
11 мая в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге московскому ЦСКА со счетом 0:1. После матча Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых. Как сообщает журналист Кирилл Легков, глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал оставить футболистов петербургского «Зенита» без бонусов за неудовлетворительные результаты.
«Бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения», — написал Легков.
Также, по данным источника, пока не идут разговоры об отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.
«О судьбе тренера говорить рано. Снять Семака может только катастрофический финиш. Хотя после слов Елены Илюхиной про продление контракта это выглядит невозможным. Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб “Зенита”, где много народу, роль которых не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба — приличная», — добавил журналист.
После 28 матчей «Зенит» потерял лидерство в РПЛ, занимая второе место с 51 очком. На первом месте находится московское «Динамо», в активе которого 53 очка. В оставшихся турах петербуржцы сыграют на выезде с «Ахматом» и дома с «Ростовом», «Динамо» ожидает домашний матч с самарскими «Крыльями Советов» и выездной с занимающим третье место «Краснодаром».