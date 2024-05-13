Миллер пообещал оставить футболистов «Зенита» без бонусов

11 мая в матче 28-го тура Российской Премьер-лиги «Зенит» проиграл в Санкт-Петербурге московскому ЦСКА со счетом 0:1. После матча Миллер направился в раздевалку сине-бело-голубых. Как сообщает журналист Кирилл Легков, глава компании «Газпром» Алексей Миллер пообещал оставить футболистов петербургского «Зенита» без бонусов за неудовлетворительные результаты.

«Бонусы там приличные. До 300 тысяч по итогам сезона. В зависимости от вклада каждого в общие достижения», — написал Легков.

Также, по данным источника, пока не идут разговоры об отставке главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«О судьбе тренера говорить рано. Снять Семака может только катастрофический финиш. Хотя после слов Елены Илюхиной про продление контракта это выглядит невозможным. Многие говорят о том, что перемены могут затронуть тренерский штаб “Зенита”, где много народу, роль которых не совсем понятна. А зарплатная нагрузка на бюджет клуба — приличная», — добавил журналист.