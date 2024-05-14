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11:57 (мск), источник: Sportmail.ru

В «Динамо» подтвердили информацию о продлении контракта Нгамале

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что у полузащитника Муми Нгамале активировалась опция автоматического продления контракта.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Чемпионат.com

Это произошло после матча 28-го тура РПЛ против калининградской «Балтики». Бело-голубые на выезде обыграли команду Сергея Игнашевича со счетом 3:2. Нгамале набрал требуемое для продления контракта количество проведенных на поле минут. Во встрече с «Балтикой» он сделал результативную передачу и забил победный гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Нгамале активировалась опция продления контракта.

«У Нгамале действительно активировалась опция автоматического продления контракта. На один год», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

29-летний камерунец выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне Нгамале провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. На второй строчке идет «Зенит», в активе команды Сергея Семака 51 очко. Тройку лидеров замыкает «Краснодар», отставая от бело-голубых на три балла.

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