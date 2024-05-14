В «Динамо» подтвердили информацию о продлении контракта Нгамале

Это произошло после матча 28-го тура РПЛ против калининградской «Балтики». Бело-голубые на выезде обыграли команду Сергея Игнашевича со счетом 3:2. Нгамале набрал требуемое для продления контракта количество проведенных на поле минут. Во встрече с «Балтикой» он сделал результативную передачу и забил победный гол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=f42db90f0154110b&partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&autoplay=1&id=456241376" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что у Нгамале активировалась опция продления контракта.

«У Нгамале действительно активировалась опция автоматического продления контракта. На один год», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

29-летний камерунец выступает за «Динамо» с сентября 2022 года. В текущем сезоне Нгамале провел за команду 31 матч во всех турнирах, забив шесть мячей и сделав шесть результативных передач.