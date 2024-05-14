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20:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Контракт Лички автоматически продлился после матча с «Балтикой»

Изначально контракт чешского тренера Марцела Лички с московским «Динамо» действовал до конца июня 2024 года.

ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Спорт-Экспресс», победа «Динамо» в выездном матче над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2 в матче 28-го тура РПЛ позволила активировать опцию автоматического продления контракта с главным тренером бело-голубых Марцелом Личкой еще на один сезон. В контракте 46-летнего специалиста была прописана задача попадания в тройку призеров. За два тура до конца чемпионата «Динамо» гарантировало себе одно из первых трех мест в турнирной таблице.

Марцел Личка возглавляет «Динамо» с июля 2023 года. После 28 туров чемпионата России сезона-2023/24 бело-голубые лидируют в турнирной таблице с 53 очками, опережая «Зенит», идущего на втором месте, на 2 очка.

В оставшихся турах «Динамо» ожидает домашний матч с самарскими «Крыльями Советов» и выездной с занимающим третье место «Краснодаром». Петербуржцы сыграют на выезде с «Ахматом» и дома с «Ростовом».

Личка ранее возглавлял чешский «Хмел», брестское «Динамо», которое привел к победе в чемпионате Беларуси, а также «Оренбург».

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