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12:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Мацуев: «Спартаку» нужны глобальные изменения стратегии развития

Известный пианист, народный артист РФ и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался о проблемах красно-белых.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Legion-Media

14 мая «Спартак» проиграл в финале Пути регионов Кубка России калининградской «Балтике» и вылетел из розыгрыша Кубка. Денис Мацуев прокомментировал поражение любимой команды.

«Не исключено, что футболисты “Спартака” уже были там, в суперфинале, внутри психологически понимая, что все же “Балтика” является проходным вариантом и держа в уме битву с победителем пары ЦСКА — “Зенит”. Мое мнение не меняется — мы провалили этот сезон. Если бы мы взяли кубок и были в тройке, то это ничего бы не изменило. “Спартак” всегда борется за первые места, и еще несколько месяцев назад, чтобы ни происходило, было понятно, что мы не можем бороться за чемпионство. И даже пилюля в виде кубка не подсластила бы ничего», — приводит слова Мацуева ТАСС.

Мацуев считает, что «Спартак» нуждается в коренном изменении стратегии развития.

«Да, Владимир Слишкович провел период без поражений, но, несмотря на то, что он прекрасный человек, прекрасно разговаривает, сделал хорошую атмосферу в команде, на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место. Мы должны получать комментарии от руководства клуба о стратегии, как мы будем дальше жить, и в следующем сезоне должны бороться за первое место. Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется, когда команде плохо, и “Спартаку” плохо достаточно долгое время. Я хочу, чтобы нападающие, которых покупают за очень большие деньги, забивали голы, хочу, чтобы мы выстрелили в селекционной работе. Понятно, что игроки не роботы, но таких “выстрелов”, как Неманья Видич, Алекс, Веллитон и, конечно, Квинси Промес, у нас нет. Мы потеряли его, главного лидера, должны восполнять его пробел, и лидера такого класса у нас нет», — добавил народный артист России.

После 28 туров «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Первое место — у московского «Динамо» (53 очка), которое за два тура до конца чемпионата на два очка опережает петербургский «Зенит».

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