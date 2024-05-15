Мацуев: «Спартаку» нужны глобальные изменения стратегии развития

«Не исключено, что футболисты “Спартака” уже были там, в суперфинале, внутри психологически понимая, что все же “Балтика” является проходным вариантом и держа в уме битву с победителем пары ЦСКА — “Зенит”. Мое мнение не меняется — мы провалили этот сезон. Если бы мы взяли кубок и были в тройке, то это ничего бы не изменило. “Спартак” всегда борется за первые места, и еще несколько месяцев назад, чтобы ни происходило, было понятно, что мы не можем бороться за чемпионство. И даже пилюля в виде кубка не подсластила бы ничего», — приводит слова Мацуева ТАСС.

«Да, Владимир Слишкович провел период без поражений, но, несмотря на то, что он прекрасный человек, прекрасно разговаривает, сделал хорошую атмосферу в команде, на перспективу нужно делать решительные шаги даже не в плане главного тренера, а в плане стратегии, чтобы бороться за первое место. Мы должны получать комментарии от руководства клуба о стратегии, как мы будем дальше жить, и в следующем сезоне должны бороться за первое место. Я всегда говорил, что настоящий болельщик проявляется, когда команде плохо, и “Спартаку” плохо достаточно долгое время. Я хочу, чтобы нападающие, которых покупают за очень большие деньги, забивали голы, хочу, чтобы мы выстрелили в селекционной работе. Понятно, что игроки не роботы, но таких “выстрелов”, как Неманья Видич, Алекс, Веллитон и, конечно, Квинси Промес, у нас нет. Мы потеряли его, главного лидера, должны восполнять его пробел, и лидера такого класса у нас нет», — добавил народный артист России.