«Пари НН» активировал опцию выкупа игрока «Динамо»

«Пари НН» активировал опцию выкупа 24-летнего игрока и заключил с ним трехлетний контракт. Игрок выступал за клуб с августа прошлого года и провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Карапузов присоединился к «Динамо» в 2019 году и провел за московский клуб 17 матчей. Ранее бело-голубые отправляли его в аренду в «Тамбов» и дважды в «Ахмат». Всего на его счету 93 матча в РПЛ, в которых он забил три мяча и сделал восемь результативных передач.