«Пари НН» активировал опцию выкупа игрока «Динамо»
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов продолжит выступать за нижегородцев на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов продолжит выступать за нижегородцев на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Пари НН» активировал опцию выкупа 24-летнего игрока и заключил с ним трехлетний контракт. Игрок выступал за клуб с августа прошлого года и провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
Карапузов присоединился к «Динамо» в 2019 году и провел за московский клуб 17 матчей. Ранее бело-голубые отправляли его в аренду в «Тамбов» и дважды в «Ахмат». Всего на его счету 93 матча в РПЛ, в которых он забил три мяча и сделал восемь результативных передач.
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России и ведет борьбу за место в РПЛ на будущий сезон. В оставшихся матчах нижегородцам предстоит сыграть дома с ЦСКА (20 мая) и в гостях с «Крыльями Советов» (25 мая).