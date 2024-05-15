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12:28 (мск), источник: Sportmail.ru

«Пари НН» активировал опцию выкупа игрока «Динамо»

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов продолжит выступать за нижегородцев на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: https://vk.com/fcparinn

«Пари НН» активировал опцию выкупа 24-летнего игрока и заключил с ним трехлетний контракт. Игрок выступал за клуб с августа прошлого года и провел 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

Карапузов присоединился к «Динамо» в 2019 году и провел за московский клуб 17 матчей. Ранее бело-голубые отправляли его в аренду в «Тамбов» и дважды в «Ахмат». Всего на его счету 93 матча в РПЛ, в которых он забил три мяча и сделал восемь результативных передач.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России и ведет борьбу за место в РПЛ на будущий сезон. В оставшихся матчах нижегородцам предстоит сыграть дома с ЦСКА (20 мая) и в гостях с «Крыльями Советов» (25 мая).

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