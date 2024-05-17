Дмитрий Губерниев сравнил «Спартак» с замком с привидениями

«Вообще, “Спартак” как замок с привидениями или как Бермудский треугольник… Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в “Спартаке”…. и ещё сгинет. А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь, и закрепился бы “Спартак” в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы» — написал Губерниев.

Станкович в сезоне-2023/24 пришел на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера «Ференцвароша» и вместе с клубом стал чемпионом Венгрии. «Црвена Звезда» под руководством Деяна трижды становилась чемпионом Сербии, также он возглавлял итальянскую «Сампдорию». В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.