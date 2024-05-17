Дмитрий Губерниев сравнил «Спартак» с замком с привидениями
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение на пост главного тренера «Спартака» серба Деяна Станковича.
Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение на пост главного тренера «Спартака» серба Деяна Станковича.
16 мая «Спартак» объявил, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера клуба с сезона-2024/2025. Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал пост в телеграм-канале об этом событии.
«Вообще, “Спартак” как замок с привидениями или как Бермудский треугольник… Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в “Спартаке”…. и ещё сгинет. А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь, и закрепился бы “Спартак” в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы» — написал Губерниев.
Станкович в сезоне-2023/24 пришел на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера «Ференцвароша» и вместе с клубом стал чемпионом Венгрии. «Црвена Звезда» под руководством Деяна трижды становилась чемпионом Сербии, также он возглавлял итальянскую «Сампдорию». В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.