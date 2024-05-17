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12:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Дмитрий Губерниев сравнил «Спартак» с замком с привидениями

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение на пост главного тренера «Спартака» серба Деяна Станковича.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

16 мая «Спартак» объявил, что сербский специалист Деян Станкович назначен на должность главного тренера клуба с сезона-2024/2025. Журналист Дмитрий Губерниев опубликовал пост в телеграм-канале об этом событии.

«Вообще, “Спартак” как замок с привидениями или как Бермудский треугольник… Много хороших тренеров-иностранцев сгинуло в “Спартаке”…. и ещё сгинет. А вот назначили бы тренером Игоря Шалимова, глядишь, и закрепился бы “Спартак” в борьбе за чемпионство! И за Кубок, глядишь, повоевал бы» — написал Губерниев.

Станкович в сезоне-2023/24 пришел на смену Станиславу Черчесову на посту главного тренера «Ференцвароша» и вместе с клубом стал чемпионом Венгрии. «Црвена Звезда» под руководством Деяна трижды становилась чемпионом Сербии, также он возглавлял итальянскую «Сампдорию». В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в котором выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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