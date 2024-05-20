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09:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Константин Генич: впервые вижу, чтобы так плохо судили «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич в своем телеграм-канале прокомментировал судейство в матче 29-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Зенитом» (1:5).

Зенит
АхматПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Комментатор «Матч ТВ» высказался по поводу эпизода, который произошел на 31-й минуте при счете 2:1 в пользу «Зенита», когда полузащитник «Ахмата» Антон Швец задел в штрафной площади нападающего Матео Кассьерру.

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили “Зенит”. Пенальти же на Кассьерре?» — написал Генич.

К тому моменту 27-летний колумбиец оформил дубль, после чего забил еще три мяча, став третьим в истории чемпионата России автором пента-трика. Все мячи нападающий «Зенита» забил с игры. Кассьерра уверенно возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России, забив 21 мяч в 27 матчах.

В сезоне-2023/24 «Зенит» больше всех в РПЛ обращался в ЭСК РФС с жалобами на судейство: петербуржцы просили рассмотреть 22 эпизода в 12 матчах. Это намного больше, чем у остальных клубов. «Пари НН» жаловался на 14 эпизодов, а «Сочи» и «Спартак» не устроила работа арбитров в 6 матчах. «Ахмат» — единственный клуб, который вообще ни разу не обращался в ЭСК.

«Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка и опережая на один балл «Краснодар». Перед заключительным туром РПЛ все три клуба имеют шансы на чемпионство. В субботу, 25 мая «Зенит» дома сыграет с «Ростовом», а «Динамо» отправится в гости к «Краснодару».

Ахмат
1:5
Первый тайм: 1:3
Зенит
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