Игроки махачкалинского «Динамо» отреагировали на выход в РПЛ
Футболисты клуба «Динамо» (Махачкала) эмоционально отреагировали на выход команды в РПЛ.
Футболисты клуба «Динамо» (Махачкала) эмоционально отреагировали на выход команды в РПЛ.
Пресс-служба клуба выложила видео с футболистами махачкалинского «Динамо».
«Момент для истории!», — подписано видео в телеграм-канале.
«Динамо» (Махачкала) за тур до конца чемпионата с 61 набранным очком занимает второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории завоевало путевку в Российскую Премьер-лигу.
Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 году, после реформы турнира — шестой раунд «Пути регионов» в сезоне-2022/23.
Также «Химки» вернулись в высший дивизион чемпионата России спустя год после вылета. В сезоне-2022/23 подмосковная команда заняла 15-е место в РПЛ. Лучшим результатом «Химок», основанных в 1997 году, в элитном дивизионе чемпионата страны является восьмое место в сезоне-2021/22. Команда дважды играла в финалах Кубка России: в 2005 году уступила столичному ЦСКА, в 2020-м — петербургскому «Зениту».