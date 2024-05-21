Игроки махачкалинского «Динамо» отреагировали на выход в РПЛ

Пресс-служба клуба выложила видео с футболистами махачкалинского «Динамо».

«Момент для истории!», — подписано видео в телеграм-канале.

«Динамо» (Махачкала) за тур до конца чемпионата с 61 набранным очком занимает второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории завоевало путевку в Российскую Премьер-лигу.

Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 году, после реформы турнира — шестой раунд «Пути регионов» в сезоне-2022/23.