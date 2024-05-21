Гурцкая: Как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин?

16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак». Тимур Гурцкая прокомментировал назначение сербского специалиста на пост главного тренера красно-белых.

«Что думаю о назначении Станковича в “Спартак”? Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. Почему ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?

Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с «Црвеной Звездой» и с «Ференцварошем» чемпионат может любой тренер«, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат”.