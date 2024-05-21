Гурцкая: Как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин?
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал выбор руководства «Спартака».
Известный футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал выбор руководства «Спартака».
16 мая стало известно, что с нового сезона Деян Станкович возглавит «Спартак». Тимур Гурцкая прокомментировал назначение сербского специалиста на пост главного тренера красно-белых.
«Что думаю о назначении Станковича в “Спартак”? Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. Почему ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?
Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с «Црвеной Звездой» и с «Ференцварошем» чемпионат может любой тренер«, — сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала “Это футбол, брат”.
Станкович возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год, в «Ференцварош» он пришел в 2023 году, также он работал в итальянской «Сампдории». Команды под руководством Станковича трижды выигрывали чемпионат Сербии и один раз — чемпионат Венгрии. В качестве игрока серб выступал за «Црвену Звезду», с которой стал чемпионом Югославии и трехкратным обладателем кубка страны, итальянские «Лацио», в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, Кубок кубков и Суперкубок УЕФА, и «Интер», где по пять раз выиграл чемпионат и кубок страны, четырежды — Суперкубок Италии, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.