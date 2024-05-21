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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Газизов рассказал о задачах махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о задачах, которые стоят перед клубом на следующий сезон в РПЛ.

Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: FCUFA.PRO

— «Факел», который второй год играет в РПЛ, все время подчеркивает: главная задача Воронежа — сохранить прописку в элите. Какая цель будет стоять перед вами?

— Мне кажется, говорить только о сохранении прописки — это не совсем правильно.

— Вы более амбициозны?

— Если мы приходим в РПЛ, то не собираемся отбывать номер. Мы приходим сюда штурмовать! Это психология, менталитет, — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Также Газизов ответил на вопрос о бюджете клуба на следующий сезон.

— Каким будет бюджет клуба в РПЛ?

— Давайте пока об этом не будем. Определенная работа ведется. Мы готовились к РПЛ. Начали еще полгода назад. Начали «двигать» свой стадион, прошли лицензирование. Спасибо большое работникам арены, владельцам стадиона.

«Динамо» (Махачкала) за тур до конца чемпионата с 61 набранным очком занимает второе место в турнирной таблице и впервые в своей истории завоевало путевку в Российскую Премьер-лигу.

Махачкалинское «Динамо» было создано в 1927 году, в 2007 году команду расформировали, в 2021 году она была воссоздана на базе клуба «Махачкала». Лучшим результатом «Динамо» в Кубке России является выход в ⅛ финала турнира в 2006 и 2007 году, после реформы турнира — шестой раунд «Пути регионов» в сезоне-2022/23.


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