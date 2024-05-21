«Боруссия» рассматривает Сперцяна в качестве замены Ройсу

По информации источника, финалист Лиги чемпионов рассматривает 23-летнего футболиста сборной Армении в качестве замены Марко Ройсу, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона. Ранее сообщалось, что 34-летний немец может продолжить карьеру в МЛС.

В апреле новым спортивным директором «Боруссии» стал Свен Мислинтат, который ранее работал в «Аяксе». Прошлым летом амстердамский клуб был близок к покупке Сперцяна, однако трансфер не состоялся из-за позиции наблюдательного совета «Аякса», которая посчитало «аморальным» ведение дел с клубом из России.

Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду «быков» с 2020 года. В этом сезоне на его счету 32 матча, в которых он забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

Действующий контракт Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года. Рыночная стоимость полузащитника по версии Transfermarkt составляет 18 млн евро.