Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Енисей
Тюмень
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Все события
17:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: «Спартак» зимой предлагал за Сафонова €15 млн

Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщил, что «Спартак» хотел приобрести голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова за €15 млн.

Спартак
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

Красно-белые хотели приобрести Сафонова в зимнее трансферное окно, но получили отказ.

Ранее стало известно, что голкипер «Краснодара» близок к переходу в «ПСЖ» за €20 млн.

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров сообщил, что Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах за парижан.

«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со “Спартаком” (0:1). Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах “ПСЖ” и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», — написал Алланазаров в телеграм-канале.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

В сезоне-2023/24 «ПСЖ» под руководством испанского специалиста Луиса Энрике в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом Лиги 1.

Во время загрузки произошла ошибка.
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь