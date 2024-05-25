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01:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Новый сезон Российской Премьер-лиги начнется 20 июля

Также определена дата проведения матча за Суперкубок России.

Премьер-лига: таблица и календарь
Источник: РПЛ

Как сообщает пресс-служба РФС, бюро исполнительного комитета Российского футбольного союза утвердило календарь Российской премьер-лиги сезона-2024/25.

Первый тур пройдет 20—21 июля. Заключительный, 30-й тур намечен на 24 мая 2025 года. Последним перед зимним перерывом станет 18-й тур, его планируется провести с 7 по 8 декабря. Возобновление сезона запланировано на 1—2 марта 2025 года.

Календарь на следующий сезон предусматривает пять пауз на международные матчи: с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября, с 11 по 19 ноября, с 17 по 25 марта 2025 года и с 2 по 10 июня 2025 года.

Матч за Суперкубок России будет сыгран 13 июля. Место проведения и время начала матча будут объявлены позднее. В матче за Суперкубок играют обладатель Кубка России и чемпион России предыдущего сезона. Чемпион России будет определен 25 мая в заключительном туре. Московскому «Динамо» для первой с 1976 года победы в чемпионате страны необходимо не проиграть в выездном матче с «Краснодаром». В случае поражения бело-голубых и победы «Зенита» в домашнем матче с «Ростовом» чемпионом страны станет клуб из Санкт-Петербурга.

Обладатель Кубка России определится 2 июня в матче «Зенита» и калининградской «Балтики».

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