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15:57 (мск), источник: Sportmail.ru

Сафонов прилетел в Париж, где пройдет медосмотр для «ПСЖ»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прилетел в Париж, чтобы в ближайшее время пройти медицинский осмотр для перехода в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрис Хоукинс в одной из соцсетей.

Краснодар
ПСЖ
Источник: РИА "Новости"

По информации Хоукинса, все детали перехода уже согласованы. Сафонов подпишет пятилетний контракт с парижанами.

Ранее в СМИ сообщили, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по переходу Матвея Сафонова находятся на финальной стадии. Ожидается, что французский клуб заплатит за 25-летнего голкипера сборной России €20 млн.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» планирует подписать 36-летнего Дюпина, в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Соглашение Дюпина с «Рубином» истекает этим летом. Если голкипер подпишет контракт с «быками», то будет конкурировать в «Краснодаре» с 22-летним Станиславом Агкацевым. Отмечается, что казанский клуб предложил Дюпину продлить договор, но он склоняется к переходу в команду Мурада Мусаева.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

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