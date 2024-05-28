Сафонов прилетел в Париж, где пройдет медосмотр для «ПСЖ»

По информации Хоукинса, все детали перехода уже согласованы. Сафонов подпишет пятилетний контракт с парижанами.

Ранее в СМИ сообщили, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по переходу Матвея Сафонова находятся на финальной стадии. Ожидается, что французский клуб заплатит за 25-летнего голкипера сборной России €20 млн.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Краснодар» планирует подписать 36-летнего Дюпина, в случае перехода Матвея Сафонова в «ПСЖ». Соглашение Дюпина с «Рубином» истекает этим летом. Если голкипер подпишет контракт с «быками», то будет конкурировать в «Краснодаре» с 22-летним Станиславом Агкацевым. Отмечается, что казанский клуб предложил Дюпину продлить договор, но он склоняется к переходу в команду Мурада Мусаева.