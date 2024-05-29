Стало известно, почему Слишкович покинул «Спартак»

— Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров «красно‑белых» за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.



Тут не вопрос денег — причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду, — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».