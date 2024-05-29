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13:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Стало известно, почему Слишкович покинул «Спартак»

Агент Владимира Слишковича Марияна Кашчелан назвала причину, по которой боснийский специалист покинул московский «Спартак».

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По словам Кашчелан, Слишкович хочет попробовать себя в роли главного тренера.

— Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров «красно‑белых» за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.

Тут не вопрос денег — причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду, — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».

Ранее московский «Спартак» объявил об уходе Слишковича из клуба. 41-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «Спартак» провел девять матчей, в которых одержал пять побед, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.

16 мая стало известно, что с нового сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович.

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