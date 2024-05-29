Стало известно, почему Слишкович покинул «Спартак»
Агент Владимира Слишковича Марияна Кашчелан назвала причину, по которой боснийский специалист покинул московский «Спартак».
Агент Владимира Слишковича Марияна Кашчелан назвала причину, по которой боснийский специалист покинул московский «Спартак».
По словам Кашчелан, Слишкович хочет попробовать себя в роли главного тренера.
— Владимир ушел из «Спартака» по собственному желанию. Тяжело вспомнить тренеров «красно‑белых» за всю историю, кто уходил из клуба сам. Слишкович показал, что он отличный тренер, но еще и замечательный человек. Он поставил «Спартак» и выше своих интересов. Владимир считает, что команде будет спокойней начинать сезон с новым тренером, новыми идеями, со всем новым без него в тренерском составе.
Тут не вопрос денег — причина ухода не в том, что Слишкович и «Спартак» не договорились по деньгам. Он ушел по собственному желанию и хочет попробовать себя в роли главного тренера. Надеюсь, получится быстро найти хорошую команду, — приводит слова Кашчелан «Матч ТВ».
Ранее московский «Спартак» объявил об уходе Слишковича из клуба. 41-летний специалист был назначен исполняющим обязанности главного тренера красно-белых 21 апреля после увольнения Гильермо Абаскаля. Под его руководством «Спартак» провел девять матчей, в которых одержал пять побед, три раза сыграл вничью и потерпел одно поражение.
16 мая стало известно, что с нового сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович.