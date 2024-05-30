«Урал» уволил Гончаренко после поражения от «Акрона» в стыках

Отставка 46-летнего белорусского специалиста произошла на следующий день после домашнего поражения от «Акрона» (0:2) в первом стыковом матче за право остаться в РПЛ. После встречи Гончаренко взял вину за поражение на себя.

«Мы благодарим Виктора Михайловича за почти два года, проведенных в Екатеринбурге. Но с сожалением констатируем: выполнить задачу на первый стыковой матч не удалось. Команде нужны перемены», — сказал президент «Урала» Григорий Иванов.

К ответной игре с «Акроном» команду будет готовить Евгений Аверьянов, работавший в тренерском штабе Гончаренко.

Виктор Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под его руководством команда провела 78 матчей, в которых одержала 29 побед при 17 ничьих и 32 поражениях. Прошлый сезон «Урал» закончил на 11-м месте в РПЛ, а в этом финишировал на 14-й строчке.