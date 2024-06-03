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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

ЦСКА объявил об увольнении Владимира Федотова

Владимир Федотов возглавлял ЦСКА с лета 2022 года.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт московского клуба, руководство ЦСКА приняло решение о прекращении сотрудничества с главным тренером Владимиром Федотовым. Тренерский штаб команды также покидают Олег Фоменко, Мурат Искаков, Радик Ямлиханов и Николае Русу.

«Клуб благодарен Владимиру Федотову за победные мгновения и ценности, которые мы были рады вместе разделять. Владимир Валентиныч, удачи Вам в дальнейшей тренерской карьере!», — говорится в сообщении на официальном сайте ЦСКА.

Под руководством Федотова красно-синие выиграли Кубок России, а также стали серебряными призерами чемпионата России в сезоне-2022/23. В минувшем сезоне армейцы заняли шестое место в чемпионате России и выбыли из розыгрыша Кубка страны, уступив «Зениту» в серии пенальти в финале Пути РПЛ.

Федотов до ЦСКА тренировал «Сочи», который привел ко второму месту в РПЛ, «Оренбург» и екатеринбургский «Урал».

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