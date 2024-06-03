Освобожденный из тюрьмы Промес тренируется в ОАЭ с игроками АПЛ

Как сообщает издание Puna, нападающий московского «Спартака» Квинси Промес после выхода из тюрьмы поддерживает игровую форму в Дубае. Промес тренируется в компании защитника «Ливерпуля» Айзека Мабайи и форварда «Борнмута» Джамала Лоу, который прошлый сезон провел в аренде в «Суонси».

В настоящее время Промес ожидает решения по экстрадиции в Нидерланды, где его ранее приговорили к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и нанесение ножевых ранений двоюродному брату.

Промес был задержан по запросу прокуратуры Амстердама 29 февраля в аэропорту Дубая при вылете «Спартака» с зимнего сбора. Сначала игрока отправили под домашний арест, но вскоре поместили под стражу. 17 мая Промес был освобожден из тюрьмы и сейчас ждет решения местных властей по поводу экстрадиции. Ранее адвокаты футболиста заявили, что данный процесс может занять продолжительное время.

Квинси Промес играл за московский клуб с 2014 по 2018 год и с 2021 года. В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 матчей и забил 114 мячей, он занимает шестое место в списке лучших бомбардиров в истории «Спартака». В составе команды нидерландец стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.